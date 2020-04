In Lenningen (Kreis Esslingen) ist ein Motorradfahrer mit seinem Fahrzeug gegen einen Wohnwagen geprallt und schwer verletzt worden. Der Mann kam am Samstag in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei mitteilte. Dort kam ihm ein Auto mit Wohnwagen entgegen, gegen den er stieß. Der Motorradfahrer wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht.