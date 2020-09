Ein 53 Jahre alter Motorradfahrer aus Tauberbischofsheim ist bei einem Überholmanöver im Harz in Sachsen-Anhalt schwer verletzt worden. Der Biker wollte am Samstag in Wernigerode ein Auto und die Schlossbahn überholen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als er neben dem Auto fuhr, scherte auch die 60 Jahre alte Fahrerin des Wagens nach links zum Überholen aus. Obwohl der Biker auszuweichen versuchte, stießen beide Fahrzeuge zusammen. Das Motorrad stieß an einen Bordstein, der Fahrer stürzte und fiel in eine Hecke. Ein Rettungshubschrauber brachte den 53-Jährigen in ein Krankenhaus. Die 60 Jahre alte Autofahrerin blieb unverletzt.