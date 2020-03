Ein Motorradfahrer ist im Schwarzwald bei einem Bremsmanöver gestürzt und tödlich verletzt worden. Der 49-Jährige habe seine Maschine vor einer Linkskurve auf einer Landesstraße bei Schonach (Schwarzwald-Baar-Kreis) abgebremst, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dabei sei das Motorrad ersten Erkenntnissen zufolge am Vortag seitlich weggekippt - der Fahrer stürzte auf die Straße. Trotz seines Schutzhelms verletzte er sich so schwer am Kopf, dass er noch an der Unfallstelle starb. Ein Gutachten soll nun den genauen Hergang des Unfalls klären.

Mitteilung der Polizei