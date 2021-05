Für mehr Rücksicht wirbt eine Kampagne des ADAC, die an diesem Freitag (13.00 Uhr) zum Auftakt der Motorradsaison in Forbach (Kreis Rastatt) startet. Mit mehr als 200 großflächigen Schildern wollen der Autoclub, das Innenministerium Baden-Württemberg und die Aktion „Gib acht im Verkehr“ Motorradfahrer dazu bringen, verstärkt an Anwohner und Erholungssuchende zu denken, die unter dem Lärm der teils überlauten Maschinen leiden.

Motorradfahrer und Anwohner versöhnen

Eröffnet wird die Kampagne unter anderem mit Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz. Viele Gemeinden an den besonders beliebten Biker-Strecken im Schwarzwald, auf der Schwäbischen Alb oder im Odenwald wollen Motorradlärm nicht länger hinnehmen. Die Aktion ist ein weiterer Versuch, Anwohner und Motorradfahrer zu versöhnen.

Die drastische Verschärfung der Lage führt der Lärmschutzbeauftragte der Landesregierung, Thomas Marwein, zum einen auf deutlich gestiegene Zulassungszahlen bei den Motorrädern in den letzten Jahren zurück, aber auch auf immer lautere Maschinen.