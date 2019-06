Im Prozess um einen Mordversuch mit einer Armbrust will das Landgericht Memmingen heute das Urteil verkünden. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, im September vergangenen Jahres in Pfaffenhofen an der Roth (Landkreis Neu-Ulm) dem neuen Partner seiner Ex-Freundin einen Pfeil in die Brust geschossen zu haben. Laut Staatsanwaltschaft wollte der Schütze durch den Mord an dem Nebenbuhler seine Ex-Freundin zurückgewinnen.

Vor Gericht gestand der 43-Jährige die Tat. Er bestritt jedoch, aus Eifersucht gehandelt zu haben. Er habe die Armbrust zufällig im Auto gehabt, als ein Streit mit dem Mann eskalierte.