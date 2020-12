Im Prozess um den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke wird der mutmaßliche Täter Stephan Ernst an diesem Donnerstag Fragen der Familie Lübcke beantworten. Das hatte sein Verteidiger angekündigt. Die Witwe und die beiden Söhne des CDU-Politikers treten in dem Prozess vor dem O...