Am Landgericht Rostock wird am Donnerstag (08.30 Uhr) der Prozess um die Ermordung der 18-jährigen Maria aus Zinnowitz auf Usedom fortgesetzt. Die angeklagten 19 und 21 Jahre alte Männer haben laut Anklage einen Menschen sterben sehen wollen und hatten sich dafür die schwangere Frau ausgesucht.

Als einer der mehr als zehn Zeugen soll die Mutter Marias gehört werden. Auch die Freundin des 19-Jährigen wird im Zeugenstand stehen. Sie soll nach Aussagen des Angeklagten frühzeitig von dem Verbrechen erfahren, aber nichts getan haben, es zu verhindern oder danach der Polizei zu melden. Am ersten Prozesstag hatte der 19-Jährige ein umfangreiches Geständnis abgelegt und die Hauptschuld an sich gezogen. Der zweite Angeklagte hatte in einer von seinem Anwalt verlesenen Erklärung zugegeben, bei dem Verbrechen anwesend gewesen zu sein.