Im Protzess um den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke sagt am Donnerstag (10.00 Uhr) ein psychiatrischer Sachverständiger aus. Er hat das psychiatrische Gutachten über den mutmaßlichen Mörder Lübckes erstellt. In dem Prozess vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt muss sich der 47 Jahre alte Deutsche Stephan Ernst wegen Mordes verantworten. Er soll Lübcke im Juni 2019 auf der Terrasse von dessen Wohnhaus erschossen haben.

Mord an Walter Lübcke: Rechtsextremistisches Motiv?

Außerdem ist Ernsts früherer Arbeitskollege Markus H. wegen Beihilfe angeklagt. Er soll Ernst politisch beeinflusst haben. Die Bundesanwaltschaft geht von einem rechtsextremistischen Motiv für die Tat aus. Das Gericht hatte im Oktober den Haftbefehl gegen H. aufgehoben.