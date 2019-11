Wegen Mordes an einem Jäger und Waffensammler hat das Landgericht Karlsruhe einen 30 Jahre alten Mann zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Richter sahen es am Mittwoch als erwiesen an, dass der Angeklagte mit italienischem Pass das 50 Jahre alte Opfer aus Birkenfeld im Enzkreis im August 2018 getötet hat, um an dessen Waffen zu gelangen. Zudem verurteilte das Gericht den Mann wegen sexuellen Missbrauchs seiner Ehefrau in vier Fällen. Der Prozess zog sich wegen einer Vielzahl von Zeugenbefragungen und Beweisanträgen über mehr als ein halbes Jahr hin.

