Der Oktober 2020 ist in Hinblick auf den Mond ein besonderer Monat. Denn es gibt einen doppelten Vollmond. Warum das außergewöhnlich ist? Normalerweise hat jedes Jahr zwölf Vollmonde. Aber alle paar Jahre sind es 13. Dieses als „Blue Moon“ bezeichnete Phänomen kommt nur in Monaten mit 31 Tagen vor - wie jetzt im Oktober. Direkt zum Monatsanfang gab es einen, der nächste folgt pünktlich zu Halloween. Neumond gibt es dann erst wieder im November.

Wann ist Vollmond? Wann ist Neumond? Wir haben euch jedes Datum samt Uhrzeit für alle Monate in diesem Jahr aufgelistet. Zudem erfahrt ihr, wann die beste Zeit zum Haare schneiden und färben ist sowie worauf man im Garten achten sollte.

Am Samstag, 31. Oktober 2020 um 15:49 Uhr ist der nächste Vollmond.

Der nächste Neumond ist am Sonntag, 15. November 2020 um 21:31 Uhr

Der Mondkalender hat Einfluss auf verschiedene Lebenssituationen, darunter auch das Haarwachstum, Glanz und die Haarstruktur. Zumindest glauben das viele. Die Ursache soll die jeweilige Mondphase sein. Aber was hat es damit auf sich?

Es gibt vier verschiedene Mondphasen: Vollmond, abnehmender Mond, Neumond und zunehmender Mond. Bei abnehmendem Mond soll sich das Haarwachstum verlangsamen, bei zunehmendem Mond dagegen beschleunigen.

Nicht nur auf das Haareschneiden soll der Mondkalender Einfluss haben. Auch wer seine Haare färben und das bestmögliche Ergebnis erzielen möchte, sollte sich nach den Mondphasen richten.

So wirken Farben bei zunehmendem Mond schnell und kräftig. Bei abnehmendem Mond sollen sie lange halten. Im Oktober sind folgende Termine zum Färben geeignet:

Viele Leute schwören auch auf den Einfluss des Mondes auf Gartenarbeit. Im Garten kann demnach immer wieder beobachtet werden, dass der Vollmond und der Neumond sich zusehends auf das Wachstum von Pflanzen auswirkt. Wird bei Vollmond Gemüse ausgesät, so gedeiht dieses meist besser und liefert wesentlich mehr Erträge. Bei Neumond sollte besser nichts gepflanzt werden. Es ist Ruhephase angesagt. Dafür können Vorbereitungen getroffen werden: Bodenarbeit und -pflege.

Wir haben euch ein paar Beispiele zusammengefasst, was ihr bei ab- und zunehmenden Mond in eurem Garten tun solltet:

Der Mond umkreist unsere Erde und sieht dabei jeden Tag anders aus. Wie viel vom Mond sichtbar ist, hängt davon ab, in welcher Position er zur Sonne steht. Denn der Himmelskörper leuchtet nicht von selbst. Er ist eine riesige Kugel aus Gestein und wird von der Sonne angestrahlt.

Um einmal die Erde zu umkreisen, braucht der Mond knapp 30 Tage. Dabei können wir ihn in verschiedenen Formen beobachten: von der schmalen zunehmenden Mondsichel zum Halbmond, Vollmond, abnehmenden Mond, zur abnehmenden Mondsichel. Nur den Neumond sehen wir nicht. Denn dieser steht zwischen Erde und Sonne. Wir sehen dann nur die dunkle Seite des Mondes.

Ihr wollt jetzt schon wissen, wie die Mondphasen im kommenden Jahr sind? Dann könnt ihr euch jetzt schon über die Termine von Vollmond und Neumond 2021 informieren.

Bevor der nächste Vollmond ansteht, werden erst einmal noch die Uhren umgestellt. Am Sonntag, 25. Oktober 2020 ist es wieder soweit. Haben wir in dieser Nacht eine Stunde mehr oder weniger Schlaf? Warum stellen wir die Uhren überhaupt noch um? Die Antworten findet ihr in unserem Artikel zur Uhrumstellung 2020.