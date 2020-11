Der vorletzte Vollmond des Jahres 2020 steht am Monatsende an: Am 30. November leuchtet der Mond wieder beeindruckend am Himmel. Während er den einen einmal mehr den Schlaf raubt, gehen andere zum Friseur. Denn die Mondphasen spielen beim Haare schneiden für viele eine wichtige Rolle.

Wie sich der Mond auf die Haare auswirkt, erfahrt ihr in unserem Mondkalender 2020. Außerdem findet ihr hier die restlichen Termine für Vollmond und Neumond im Dezember. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, könnt ihr auch direkt einen Blick in den Mondkalender 2021 werfen.

Nächster Vollmond im November

Am Montag, 30. November 2020 um 10:30 Uhr ist der nächste Vollmond.

Neumond im November 2020

Der nächste Neumond ist am Sonntag, 15. November 2020 um 21:31 Uhr

Neumond und Vollmond im Dezember 2020

Im Dezember erleben wir den zwölften Neumond und den 13. Vollmond des Jahres.

Neumond: Montag, 14. Dezember 2020, 17:17 Uhr

Vollmond: Mittwoch, 30. Dezember 2020, 04:28 Uhr

Mondkalender 2021: Wann sind Vollmond und Neumond?

Ihr wollt jetzt schon wissen, wie die Mondphasen im kommenden Jahr sind? Dann könnt ihr euch bei uns über die Termine von Vollmond und Neumond 2021 informieren.

Haare schneiden nach dem Mond

Der Mondkalender hat Einfluss auf verschiedene Lebenssituationen, darunter auch das Haarwachstum, Glanz und die Haarstruktur. Zumindest glauben das viele. Die Ursache soll die jeweilige Mondphase sein. Aber was hat es damit auf sich?

Es gibt vier verschiedene Mondphasen: Vollmond, abnehmender Mond, Neumond und zunehmender Mond. Bei abnehmendem Mond soll sich das Haarwachstum verlangsamen, bei zunehmendem Mond dagegen beschleunigen.

Vollmond: Der Vollmond bietet besonders viel Energie. Zu dieser Mondphase bietet sich ein Friseurtermin an, denn danach soll das Haar besonders gesund und voller nachwachsen.

Abnehmender Mond: Der Mond verschwindet stetig und so schwindet auch die Energie für das Haarwachstum. Der Kurzhaarschnitt bleibt länger erhalten bis zur nächsten Mondphase.

Neumond: Dünnes Haar, aber der Wunsch nach vollem, kräftigen und gesundem Haar? Besonders zum Neumond lohnt sich ein Haarschnitt, denn die Energien des Mondes sollen das Haarwachstum beschleunigen.

Zunehmender Mond: Der Vollmond rückt näher und so setzt die Mondphase mit dem schnellsten Haarwuchs ein. Besonders Haarfärbungen und Tönungen kommen in dieser Phase zur Geltung.

Haare färben nach Mondkalender: Wann im November 2020?

Nicht nur auf das Haareschneiden soll der Mondkalender Einfluss haben. Auch wer seine Haare färben und das bestmögliche Ergebnis erzielen möchte, sollte sich nach den Mondphasen richten.

So wirken Farben bei zunehmendem Mond schnell und kräftig. Bei abnehmendem Mond sollen sie lange halten. Im November sind folgende Termine zum Färben geeignet:

2.-4.11.

12.-13.11.

20.-21.11.

Mondkalender, Garten, Pflanzen: Das müsst ihr wissen

Viele Leute schwören auch auf den Einfluss des Mondes auf Gartenarbeit. Im Garten kann demnach immer wieder beobachtet werden, dass der Vollmond und der Neumond sich zusehends auf das Wachstum von Pflanzen auswirkt. Wird bei Vollmond Gemüse ausgesät, so gedeiht dieses meist besser und liefert wesentlich mehr Erträge. Bei Neumond sollte besser nichts gepflanzt werden. Es ist Ruhephase angesagt. Dafür können Vorbereitungen getroffen werden: Bodenarbeit und -pflege.

Wir haben euch ein paar Beispiele zusammengefasst, was ihr bei ab- und zunehmenden Mond in eurem Garten tun solltet:

Gartenarbeiten bei abnehmendem Mond: Wurzelgemüse ernten, Stauden zurückschneiden, Hecken schneiden, Zierhölzer in Form schneiden, Behandlung kranker Pflanzen, Aussaat, Rasenmähen, Unkraut jäten, Düngen und Umpflanzen

Gartenarbeiten bei zunehmendem Mond: Ernten von Obst und Gemüse, Schnittblumen schneiden, Veredelung von Bäumen und Sträuchern, Rasenmähen

Youtube Wieso gibt es Mondphasen?

Mondkalender: Bedeutung von Vollmond und Neumond

Der Mond umkreist unsere Erde und sieht dabei jeden Tag anders aus. Wie viel vom Mond sichtbar ist, hängt davon ab, in welcher Position er zur Sonne steht. Denn der Himmelskörper leuchtet nicht von selbst. Er ist eine riesige Kugel aus Gestein und wird von der Sonne angestrahlt.

Um einmal die Erde zu umkreisen, braucht der Mond knapp 30 Tage. Dabei können wir ihn in verschiedenen Formen beobachten: von der schmalen zunehmenden Mondsichel zum Halbmond, Vollmond, abnehmenden Mond, zur abnehmenden Mondsichel. Nur den Neumond sehen wir nicht. Denn dieser steht zwischen Erde und Sonne. Wir sehen dann nur die dunkle Seite des Mondes.