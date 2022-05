Die Grünen sind im Höhenflug, und hoffen auch bei der Landtagswahl 2022 in Nordrhein-Westfalen auf beste Ergebnisse. Die NRW-Spitzenkandidatin Mona Neubaur ist dabei schon ein bekanntes Gesicht: Seit 2014 führt sie die Grünen im bevölkerungsreichsten Bundesland. Während SPD und CDU um das Amt des Ministerpräsidenten kämpfen, kämpft Neubaur mit den Grünen um eine Regierungsbeteiligung.

Wer ist aber die Frau an der NRW-Spitze der Grünen? Was ist über sie privat bekannt, wer ist ihre Familie? Hier die Infos zu Mona Neubaur im Überblick.

Familie, Kinder, Partner – Mona Neubaur im Steckbrief

Die wichtigsten Fakten auf einen Blick:

Name: Mona Neubaur

Mona Neubaur Geburtstag: 1. Juli 1977

1. Juli 1977 Alter: 44

44 Geburtsort: Pöttmes (Bayern)

Pöttmes (Bayern) Eltern: nicht namentlich bekannt

nicht namentlich bekannt Größe : Nicht bekannt

: Nicht bekannt Studium: Psychologie, Soziologie, Erziehungswissenschaften

Psychologie, Soziologie, Erziehungswissenschaften Beruf: Angestellte in der alternativen Energiewirtschaft, Pressesprecherin, Geschäftsführerin der Heinrich Böll Stiftung & Politikerin

Angestellte in der alternativen Energiewirtschaft, Pressesprecherin, Geschäftsführerin der Heinrich Böll Stiftung & Politikerin Ehe: ledig

ledig Kinder: keine

keine Instagram: monaneubaur

monaneubaur Twitter: @MonaNeubaur

@MonaNeubaur Website: www.mona-neubaur.de

Mona Neubaur: Herkunft und Lebenslauf

Mona Neubaur ist seit 2014 nordrhein-westfälische Landesvorsitzende ihrer Partei und die einzige Frau unter den aussichtsreichsten Spitzenkandidaten im Land.

Neubaur wurde im bayerischen Pöttmes geboren und lebt seit ihrem Studium der Pädagogik, Psychologie und Soziologie in ihrer Wahlheimat Düsseldorf. „Die ersten 19 Jahre meines Lebens verbrachte ich im ländlichen Bayern. Danach wollte ich vor allem eines: in der Stadt leben“, schreibt sie auf ihrer Webseite. „Ich kam nach Düsseldorf und bin geblieben. Und das aus voller Überzeugung.“

Für die Grünen engagiert sie sich, seitdem sie für einen alternativen Energieversorger arbeitete. Aktives Parteimitglied wurde sie 2005. Von 2010 bis 2014 war sie Geschäftsführerin der parteinahen Heinrich-Böll-Stiftung in Nordrhein-Westfalen. Als sie in Düsseldorf Kommunalpolitikerin war, war sie in der Initiative „Sauberer Strom am Rhein“ involviert. Die Aktion hat dazu geführt, dass das Heizkraftwerk Lausward – das größte in NRW – von Kohleverstromung auf Gas- und Dampfturbinenverstromung wechselte.

Im Landtagswahlkampf fordert die 44-Jährige ein "grünes Wirtschaftswunder" für das Bundesland.

Gehalt und Leidenschaft für Fortuna: Mona Neubaur

Die Landesvorsitzende der Grünen ist in folgenden Organisationen Mitglied:

Heinrich Böll Stiftung

Stiftung Lebendige Stadt

BUND e.V.

Fortuna Düsseldorf

Lobby für Demokratie e.V.

73.632,69 Euro verdient. Als Landesvorsitzende der Grünen hat Mona Neubaur 2021 Nach eigenen Angaben hat sie keine weiteren Nebeneinkünfte.

Neben ihren Tätigkeiten als Politikerin schreibt Mona Neubauer, dass sie leidenschaftlicher Fan des Zweitligisten Fortuna Düsseldorf ist. „Wenn der Kalender es zulässt, verbringe ich meine Zeit gern bei der Fortuna im Stadion - am liebsten mittendrin und nicht in der VIP-Loge“, so Neubaur auf ihrer Webseite.

Landtagswahl NRW 2022: Grüne hoffen auf starkes Ergebnis

drittstärkste Kraft in den 18. Landtag von Nordrhein-Westfalen einzuziehen. In Nordrhein-Westfalen sind am 15. Mai 2022 mehr als 13 Millionen Menschen zur Wahl eines neuen Landtags aufgerufen. Umfragen deuteten zuletzt auf einen knappen Sieg der regierenden CDU von Ministerpräsident Hendrik Wüst hin, die SPD könnte mit zwei bis vier Prozentpunkten Abstand auf dem zweiten Platz landen. Die Grünen haben den Erhebungen zufolge gute Chancen, alsin den 18. Landtag von Nordrhein-Westfalen einzuziehen.