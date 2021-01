Nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes in Ravensburg ist Haftbefehl gegen den 44 Jahre alten Mitbewohner des Opfers erlassen worden. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mitgeteilt haben, wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Der beschuldigte Slowene hatte am Sonntag den Notruf verständigt und angegeben, den 52 Jahre alten Mitbewohner leblos in der Küche des gemeinsam bewohnten Hauses im Ortsteil Bavendorf gefunden zu haben. Bei dem toten Mann aus Bulgarien wurde eine Stichverletzung im Bereich des Oberkörpers festgestellt. Da der Mitbewohner widersprüchliche Angaben gemacht habe, sei er festgenommen worden. Wie die Behörden am Dienstag weiterhin mitteilten, habe sich der Tatverdacht gegen den 44 Jahre alten Mitbewohner erhärtet.

