Blumberg Mit Tempo 175 auf der Landstraße: Polizei erwischt Raser

Blumberg / DPA

Ein Motorradfahrer ist auf einer Landstraße im Schwarzwald-Baar-Kreis gut 75 Stundekilometer schneller gefahren als erlaubt. Der Mann sei zwischen Blumberg und Geisingen mit Tempo 175 unterwegs gewesen, teilte die Polizei in Tuttlingen am Donnerstag mit. Der Biker sei bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Pfingstmontag erwischt worden. Den Angaben zufolge wurden dabei vor allem für Motorradfahrer relevante Strecken kontrolliert. Den Beamten gingen insgesamt 14 Temposünder ins Netz. Am Pfingstwochenende hatte es im Südwesten zahlreiche schwere Motorradunfälle gegeben. Ein Biker starb, mehrere wurden lebensgefährlich verletzt.

Mitteilung der Polizei