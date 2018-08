Mannheim Mit neuem Betrieb will Mannheim Lebensqualität verbessern

Mit neuem Betrieb will Mannheim Lebensqualität verbessern

Mannheim / DPA

Mannheim soll sauberer und sicherer werden: Darum soll sich künftig ein Eigenbetrieb der Stadt kümmern - zuständig für den öffentlichen Raum, sprich Plätze, Parks und Co. Nach Angaben von Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) werden erstmals in einer Stadt im Südwesten die entsprechenden Zuständigkeiten unter einem Dach vereint. Dafür werden der für Straßen und Brücken zuständige Tiefbau, die Pflege von Grün- und Freiflächen sowie Abfallwirtschaft und Stadtreinigung zu dem neuen Eigenbetrieb fusionieren. Derzeit gibt es sechs Eigenbetriebe der Stadt mit ihren 307 000 Einwohnern.

Die neue Einheit in Mannheim soll Anfang 2020 mit 1000 Mitarbeitern ihre Arbeit für eine bessere Lebensqualität in der Stadt aufnehmen. Vorbilder gebe es in Mönchengladbach und Nürnberg - aber nicht im Südwesten, sagte Kurz und fügte hinzu: „Synergien ja, weniger Geld nein.“ Es werde eher mehr Geld eingesetzt, das aber wirksamer. Allein für Stadtreinigung und Winterdienst gab Mannheim 2017 rund 12,8 Millionen Euro aus - 2008 waren es noch 9 Millionen Euro.