Mosbach Mann mit Messer in Zimmer verschanzt: Polizei greift ein

Mann mit Messer in Zimmer verschanzt: Polizei greift ein

Mosbach / DPA

Die Polizei hat im Neckar-Odenwald-Kreis einen 18-Jährigen davor bewahrt, sich etwas anzutun. Bewaffnet mit einem Messer hatte sich der Afghane im Zimmer einer Unterkunft eingeschlossen. Spezialkräfte nahmen ihn daraufhin in Gewahrsam, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Vor dem Einsatz, bei dem die Beamten aus dem Bereich Stuttgart mit einem Helikopter gebracht wurden, hatte der junge Flüchtling einen Verweis erhalten.

Er sollte die Unterkunft in Mosbach verlassen, weil er einen Einrichtungsgegenstand beschädigt hatte. Da er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand und sich nicht beruhigen ließ, schritt die Polizei ein. Der Mann wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht.

