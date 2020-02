Mindestens drei Mal hat ein 32 Jahre alter Mann am Samstag mit einem Küchenmesser auf einen Mann eingestochen. Nach Auskunft der Polizei vom Montag wehrte sich das 37-jährige Opfer, so dass der Angreifer flüchtete. Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sitzt der 32-Jährige nun in Untersuchungshaft. Der 37-Jährige erlitt bei dem Angriff in Kronau (Kreis Karlsruhe) nur leichtere Verletzungen, da er eine dicke Jacke trug. Zeugen teilten der Polizei mit, dass der 32-Jährige bereits vor dem Angriff auf den 37-Jährigen auf einen weiteren Mann eingestochen haben soll.

