Das 49-Euro-Ticket, auch „Deutschlandticket“ genannt, gilt seit Mai 2023. Der Name würde nahelegen, dass das Ticket nur innerhalb Deutschlands gilt. Allerdings gibt es auch die Möglichkeit mit dem Deutschlandticket ins Ausland zu reisen. Denn in einigen Bundesländern gibt es öffentliche Verkehrsmittel, die aufgrund der Nähe zu einer Grenze bis ins Ausland fahren. Und diese können häufig auch mit dem 49-Euro-Ticket genutzt werden. In diesem Artikel erfahrt ihr, auf welchen Strecken man in welche Länder mit dem Deutschlandticket fahren kann.

Wann gilt das Deutschlandticket im Ausland?

Häufig liegen die tariflichen Grenzen der öffentlichen Verkehrsmittel zweier Staaten nicht auf der tatsächlichen Staatsgrenze, sondern an Bahnhöfen. Der deutsche Tarif gilt dann nicht bis zur Grenze, sondern bis zu einem entsprechenden Bahnhof, informiert Reisereporter.de . Die Deutsche Bahn betont, dass das Deutschlandticket auch im Ausland genutzt werden kann – allerdings nur auf ganz bestimmten Strecken. Wohin genau kommt man nun im Ausland mit dem Deutschlandticket?

So weit gilt das 49-Euro-Ticket in Österreich

In Österreich gibt es einige Nahverkehrszüge, die mit dem Deutschlandticket genutzt werden können. Das sind die Strecken im Überblick:

DB Regio AG:

Pfronten-Steinach – Vils – Reutte (Tirol) – Ehrwald – Griesen („Außerfernbahn“, nur im Verkehr von und nach Deutschland, nicht im innerösterreichischen Binnenverkehr)

DB RegioNetz Verkehrs GmbH SOB (Südostbayernbahn):

Freilassing – Salzburg Hbf

Österreichische Bundesbahnen ÖBB:

Freilassing – Salzburg Hbf

Bayerische Regiobahn GmbH BRB:

Freilassing – Salzburg Hbf

Kiefersfelden – Kufstein

Mit dem Deutschlandticket in die Niederlande - So geht’s:

Von Deutschland aus kommt man mit dem 49-Euro-Ticket auf einzelnen Verbindungen verschiedener Verkehrsunternehmen in die Niederlande. Das sind die Strecken im Überblick:

eurobahn (eurobahn Keolis Deutschland GmbH & Co.KG):

Kaldenkirchen – Venlo

Bad Bentheim – Hengelo

DB Regio AG:

Gronau(Westf) – Enschede

VIAS GmbH VIA:

Emmerich – Arnhem

So weit gilt das Deutschlandticket in Frankreich

Auch nach Frankreich kann man mit dem 49-Euro-Ticket fahren. Das sind die Strecken der Verkehrsunternehmen im Überblick:

DB Regio AG:

Berg(Pfalz) – Lauterbourg

Schweighofen – Wissembourg

Vlexx:

Schweighofen – Wissembourg

Gilt das Deutschlandticket bald in ganz Frankreich?

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) sagte gegenüber der französischen Zeitung „Ouest-France“ und ihrem Partner, der Funke-Mediengruppe, dass Frankreich ein ähnliches nationales Ticket wie das 49-Euro-Ticket plane und er eine große Sympathie dafür hätte, dass die beiden Tickets wechselseitig anerkannt werden. Deutschland und Frankreich könnten den Anfang machen und andere europäische Länder mitziehen. „Allerdings wäre das ein komplexes Unterfangen, das Zeit in Anspruch nehmen wird.“ In naher Zukunft ist also nicht damit zu rechnen, dass man mit dem Deutschlandticket durch ganz Frankreich fahren kann.

Mit dem Deutschlandticket nach Polen – Welche Strecken sind möglich?

Zwischen Deutschland und Polen gibt es ebenfalls einige Nahverkehrsstrecken, die mit dem 49-Euro-Ticket befahren werden können:

DB Regio AG:

Ahlbeck Grenze – Świnoujście Centrum

Die Länderbahn GmbH DLB (trilex)

Görlitz – Zgorzelec

Ostdeutsche Eisenbahn GmbH ODEG

Hirschfelde – Krzewina

Zgorzelecka – Hagenwerder

In die Schweiz mit dem Deutschlandticket

Mit dem 49-Euro-Ticket kann man einige Nahverkehrsstrecken in der Schweiz befahren. Welche Orte in der Schweiz kann man mit dem Deutschlandticket erreichen?

SBB Deutschland GmbH

Zell im Wiesental – Lörrach – Basel SBB

DB Regio AG

Weil am Rhein - Basel Bad. Bf – Basel SBB

Erzingen (Baden) – Trasadingen – Schaffhausen – Thayngen - Bietingen

SBB AG

Jestetten – Lottstetten - Schaffhausen

Thurbo AG

Jestetten – Lottstetten - Schaffhausen

Nach Tschechien mit dem 49-Euro-Ticket

Mit dem Deutschlandticket kann man auch Ziele in Tschechien erreichen. Folgende Nahverkehrsstrecken können dazu genutzt werden:

Die Länderbahn GmbH DLB (trilex)

Zittau – Hradek nad Nisou

Bärenstein – Vejprty

Seifhennersdorf – Varnsdorf – Zittau

Dänemark mit dem Deutschlandticket bereisen

Mit dem 49-Euro-Ticket kommt man bis nach Dänemark. Eine Nahverkehrsstrecke kann dazu genutzt werden:

Neg Niebüll GmbH Norddeutsche Eisenbahngesellschaft NEG:

Süderlügdum - Tønder

