Mannheim Mit dem Anhänger auf den Gleisen: Güterzug rammt Lastwagen

Mannheim / DPA

Ein Güterzug ist in Mannheim in einen Lastwagen gekracht, der mit seinem Anhänger etwa einen halben Meter in den Gleisbereich ragte. Der 56 Jahre alte Lastwagenfahrer, der 26-jährige Zugführer und ein 38-jähriger Rangierbegleiter blieben unverletzt, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Der Lastwagenfahrer hatte den Angaben zufolge von einer Hofeinfahrt auf eine Straße abbiegen wollen. Dazwischen verlaufen Rangiergleise. Der Lastwagenfahrer stoppte, weil er nicht sofort auf die Straße abbiegen konnte. Als der Zug den Lastwagen rammte, wurde dieser gegen eine Laterne und ein Metalltor gedrückt. Der Sachschaden liegt bei rund 120 000 Euro.