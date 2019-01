Östringen / DPA

Mit einer Axt in der Hand hat ein Räuber eine Spielhalle in Östringen (Landkreis Karlsruhe) überfallen. Wie die Polizei weiter mitteilte, schlug der maskierte Täter am Freitagabend mit der Axt auf den Tresen und verlangte von dem Angestellten das Geld aus der Kasse. Anschließend flüchtete der dunkel gekleidete Räuber mit seiner Beute. Der 33-jährige Angestellte blieb unverletzt.