Glosse Mit Algorithmus haben Bürger nichts am Hut

Berlin / Guido Bohsem

Damit fängt es schon an. Wie schreibt man das? Alghorithmus? Algorithmus? Algorhythmus? Algorhitmus? Schwierig. Dabei geht es doch um das wichtigste Ding unserer Zeit. Angeblich schafft es unsere Jobs ab, und alle nicken immer ganz betreten, wenn es heißt, dass Algorithmen wissen, was wir einkaufen werden, noch bevor wir wissen, dass wir einkaufen wollen. Ja, sie helfen angeblich sogar Jogi Löw bei der Fußball-WM.

Was aber so ein Algorithmus macht und regelt, davon weiß man hierzulande nur wenig. Etwa die Hälfte der Leute, so eine Umfrage der Bertelsmann-Stiftung, kann mit dem Begriff nichts anfangen, und nur jeder Zehnte kann erklären, wie Algorithmen funktionieren. Interessant ist, dass all diese Unkenntnis die Einwohner dieses Landes nicht davor schützt, Algorithmen verbieten zu wollen – jedenfalls dann, wenn sie vollautomatisch Entscheidungen treffen, also, ohne direkte menschliche Beteiligung. Könnt ja jeder kommen.

Die Algorithmus-Antipathie sitzt laut Umfrage ziemlich tief. Selbst Rechtschreibprogramme, die „Alghorhythmus“ automatisch in „Algorithmus“ umwandeln, werden von den Befragten skeptisch gesehen. Nein, der Deutsche und der Algorithmus, die werden in diesem Leben keine Freunde mehr.

Es sei denn, wir werden Fußball-Weltmeister, und das Zeug hat uns dabei geholfen. Dann wollen wir ganz vielleicht mal nicht so sein.