Im Prozess gegen einen Soldaten der Bundeswehr im Fall des jahrelangen sexuellen Missbrauchs eines Kindes in Staufen will das Freiburger Landgericht am Montag (13.00 Uhr) das Urteil verkünden. Das Gericht entscheidet nach Angaben eines Sprechers über die Strafhöhe und die Frage, ob Sicherungsverwahrung angeordnet wird. Der Tatvorwurf dagegen sei unstrittig.

Auch Mutter des Opfers verurteilt

Das Gericht hatte den heute 51 Jahre alten Mann im Mai vergangenen Jahres wegen Vergewaltigung und schweren Kindesmissbrauchs zu acht Jahren Gefängnis verurteilt. Auf Sicherungsverwahrung hatte es verzichtet. Der Bundesgerichtshof (BGH) hob dieses Urteil im Mai teilweise auf, nachdem der Angeklagte und die Staatsanwaltschaft Revision eingelegt hatten.

Insgesamt waren in dem Fall im vergangenen Jahr sieben Männer sowie die Mutter des Opfers vom Landgericht Freiburg verurteilt worden. Die meisten Urteile sind nach Gerichtsangaben inzwischen rechtskräftig.