Das Erzbistum Köln legt am Donnerstag, 18.03.2021 ein lange angekündigtes Gutachten zum Umgang mit Missbrauchsfällen durch Kirchenmitarbeiter vor. Das Rechtsgutachten, das Fälle aus den vergangenen vier Jahrzehnten in den Blick nimmt, war von Erzbischof Rainer Maria Woelki in Auftrag gegeben worden. Bereits vor einem Jahr wollte Woelki ein anderes, bereits fertiggestelltes Gutachten einer Münchner Kanzlei veröffentlichen. Wegen angeblicher Mängel und rechtlicher Bedenken blieb dieses jedoch bislang unter Verschluss.

Das Erzbistum gab stattdessen beim Kölner Strafrechtler Björn Gercke ein neues Gutachten in Auftrag, das nun vorgelegt wird. Dieses Vorgehen sorgte für heftige Kritik von Betroffenen, aber auch innerhalb der katholischen Kirche und aus der Politik.