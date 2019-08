Die amtierende Miss Germany und Polizeibeamtin Nadine Berneis gibt Frauen auf einem Flyer des Landeskriminalamts Baden-Württemberg Tipps für sichere Wege. Bei verbaler oder körperlicher Belästigung sollten Frauen direkt handeln, heißt es in dem Faltblatt, das nach Angaben des LKA vom Mittwoch vergangene Woche an die Polizeidienststellen verschickt wurde. „Wenn Sie die Situation nicht verlassen können, wehren Sie sich mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln“, zum Beispiel Tritten oder Schlägen ins Gesicht eines Angreifers. Frauen sollten gut beleuchtete Straßen und Wege statt menschenleere dunkle Abkürzungen nehmen, in Bussen und Bahnen volle Abteile oder Sitzplätze nahe beim Fahrer wählen, lautet ein weiterer von Berneis' Ratschlägen.

Die Kampagne ist Teil des vor einem halben Jahr gestarteten Präventionsprogramms „Sicher. Unterwegs. - Gewalt gegen Frauen im öffentlichen Raum“ des Innenministeriums. Es geht nach Angaben des Ministeriums darum, Frauen zu informieren, wie sie sich wirksam gegen Gewalt im öffentlichen Raum wehren und wie sie das Risiko, Opfer von Gewalt zu werden, möglichst verringern können. Bis einschließlich Juli 2019 haben nach Angaben des Ministeriums mehr als 3100 Menschen an angebotenen Veranstaltungen teilgenommen.

