Aktuell beträgt der Mindestlohn in Deutschland 9,82 Euro. Damit verdienen Arbeitnehmer in Deutschland im Vergleich zu den Nachbarstaaten weniger. Bald soll der Mindestlohn aber angehoben werden. Am 1. Juli zunächst auf 10,45 Euro, später auf 12 Euro. Am Mittwoch soll ein entsprechender Antrag der Ampel-Regierung im Bundestag beschlossen werden. Nun haben Deutschlands Arbeitgeber die Ampelkoalition zu Änderungen an den Plänen aufgerufen.

Zwölf Euro Mindestlohn: Das fordern die Arbeitgeber von der Regierung

Kurz vor dem geplanten Kabinettsbeschluss für die Mindestlohnerhöhung auf zwölf Euro fordern Deutschlands Arbeitgeber die Ampelkoalition auf, ihre Pläne zu ändern. Ein vom Arbeitgeberverband BDA in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten bestätige die Einschätzung, „dass ein Staatslohn ein Angriff auf die Grundprinzipien unserer Wirtschafts- und Arbeitsordnung ist“, sagte der BDA-Hauptgeschäftsführer, Steffen Kampeter, am Montag (21.02.2022) in Berlin. Zum Jahreswechsel hatte die BDA angekündigt, die von der Koalition angekündigte Mindestlohnerhöhung juristisch überprüfen lassen zu wollen.

Trotz der Kritik am geplanten Vorhaben der Regierung, stellte Kampeter klar, in den nächsten Tagen nicht vor das Verfassungsgericht ziehen zu wollen. „Wir möchten dem Gesetzgeber die Chance geben, seine Dinge zu korrigieren“, sagte er. Vielmehr forderte Kampeter ein späteres Inkrafttreten der geplanten Erhöhung, Übergangsfristen sowie Respekt vor bestehenden Tarifverträgen.

12 Euro Mindestlohn – Das plant Arbeitsminister Heil

Am Mittwoch (23.02.2022) soll der neue Mindestlohn von 12 Euro im Bundestag beschlossen werden. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sagte dem Berliner „Tagesspiegel“ (Sonntagsausgabe), er sei „zuversichtlich, dass wir das nächste Woche auf den Weg bringen und am Mittwoch im Kabinett beschließen werden.“ Die Anhebung des Mindestlohns war im Koalitionsvertrag der Ampel vereinbart worden. Derzeit beträgt er noch 9,82 Euro. Ab 1. Juli soll er auf 10,45 Euro steigen und ab dem 1. Oktober dann auf 12 Euro.

Mehr als sechs Millionen Beschäftigte, vor allem Frauen und Ostdeutsche, sollen von der Anpassung profitieren, immerhin bedeutet der Anstieg eine „Lohnsteigerung von 22 Prozent“, sagt Heil. In einigen Branchen sei der Mindestlohn auch eine Frage des Respekts und der Leistungsgerechtigkeit: „Es geht um Menschen, die in der Pandemie den Laden am Laufen gehalten haben. Für die es ziemlich zynisch wäre, wenn es jetzt beim bloßen Applaus bleiben würde.“

Doch auch gesamtwirtschaftlich wird der höhere Mindestlohn die Kaufkraft stärken. Laut DFB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell seien es hochgerechnet etwa 4,8 Milliarden Euro pro Jahr. „In Zeiten pandemiebedingter wirtschaftlicher Einbrüche ist dies eine wichtige Konjunkturstütze, denn ein Großteil der zusätzlichen Einkommen wird unmittelbar in den Wirtschaftskreislauf zurückfließen.“ Auch würde der höhere Mindestlohn zur Finanzierbarkeit und zum Schutz der Sozialversicherungen führen, sagte Körzell.

Höherer Mindestlohn: Vor allem Frauen und Ostdeutsche profitieren

Laut einer Sonderauswertung des Statistischen Bundesamtes im Auftrag des DGB profitieren von der geplanten Mindestlohnerhebung vor allem Frauen. Knapp jede Fünfte von ihnen arbeitet demnach derzeit für einen Stundenlohn von unter zwölf Euro. Mit 3,5 Millionen weiblichen Beschäftigten stünden damit 56,6 Prozent der bisherigen Mindestlohnbezieherinnen ab Oktober mehr Geld zur Verfügung. Zusammen mit den 2,7 Millionen männlichen Mindestlohnbeziehern würden in Summe 6,19 Millionen Menschen von einem höheren Mindestlohn profitieren.

Auch 21,6 Prozent der in Ostdeutschland Beschäftigten hätten dann mehr Geld in der Tasche – das macht 1,08 Millionen Beschäftigte.

Mehr Geld zahlen müssen künftig vor allem der Handel und Autowerkstätten – insgesamt 1,27 Beschäftigte bekommen durch den neuen Mindestlohn mehr Geld. In der Gastronomie sind es rund 660.000 Beschäftigte. Mehr als eine halbe Million Beschäftigte würden zudem im Gesundheits- und Sozialwesen profitieren.