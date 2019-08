Die Hochstraße Süd in Ludwigshafen bleibt wochenlang gesperrt. „Wir müssen uns auf eine längere, abschnittsweise Sperrung der Hochstraße Süd einstellen, um eine seriöse Überprüfung der Konstruktion aufgrund des jetzigen Schadens vorzunehmen“, erklärte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Freitag. Die statische Berechnung der sogenannten Pilzkonstruktion werde mindestens vier Wochen in Anspruch nehmen.

Ausgeschlossen werden kann nach Angaben der Stadt bisher nicht, ob die Trasse dauerhaft gesperrt bleiben muss. Aussagen dazu könnten erst nach Abschluss der statischen Prüfungen der gesamten Konstruktion getroffen werden, hieß es.

Am Donnerstagnachmittag war die marode Hochstraße zwischen Höhe Bruchwiesenstraße und der Konrad-Adenauer-Brücke gesperrt worden. Der Abschnitt wird auch Pilzhochstraße genannt. Ein Verkehrschaos im Berufsverkehr am Freitag war ausgeblieben.

