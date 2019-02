Freudenstadt Mindestens 18 Verletzte bei Brand in Schwesternwohnheim

Freudenstadt / DPA

Bei einem Brand in einem Schwesternwohnheim in Freudenstadt sind mindestens 18 Menschen verletzt worden, drei davon schwer. Aus noch unbekannter Ursache war das Feuer in einer Küche im elften Stock ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr konnte in der Nacht zum Donnerstag die Flammen löschen. Durch den starken Rauch erlitten einige Hausbewohner Verletzungen, die medizinischen Untersuchungen waren zunächst noch nicht abgeschlossen. In dem Wohnheim sind insgesamt 97 Bewohner gemeldet, darunter nicht nur Pflegekräfte. Den Angaben zufolge gibt es keine Hinweise auf Brandstiftung. Der entstandene Schaden beträgt rund 30 000 Euro.