Stuttgart Millionenschaden durch Organisierte Kriminalität

Stuttgart / DPA

International vernetzte Kriminelle richten im Südwesten weiterhin Schäden in Millionenhöhe an und stellen nach Einschätzung des Innenministeriums eine Bedrohung für den Rechtsstaat dar. Rund 80 Prozent ihrer Gewinne erzielen solche Tätergruppen in der Drogen-, Eigentums- und Wirtschaftskriminalität, wie das Ministerium am Freitag in Stuttgart mitteilte. „Wir müssen uns diesem Trend stellen und auch künftig eng mit den Sicherheitsbehörden anderer Länder zusammenarbeiten“, sagte dazu Innenminister Thomas Strobl (CDU).

Den Angaben zufolge wurden im vorigen Jahr insgesamt 40 Verfahren im Bereich der Organisierten Kriminalität geführt, 2016 waren es 39. Dabei seien die Fälle von Wirtschaftskriminalität im Vergleich zum Vorjahr um 17,8 Prozent auf 6479 zurückgegangen. Zugleich sei der Vermögensschaden um 23,7 Prozent auf 358 Millionen Euro gesunken.

Strobl wertete das Verbot der Gruppe „Osmanen Germania Boxclub“ im Juli als wichtigen Erfolg länderübergreifender Ermittlungsarbeit und als deutliches Signal: „Wir fahren eine Null-Toleranz-Strategie gegen kriminelle Rocker und rockerähnliche Gruppierungen.“ Das gelte auch für die italienische Organisierte Kriminalität. Die Mafia und ähnliche Gruppen hätten hohe Gewinne im Rauschgifthandel, durch Subventionsbetrug, Antikenschmuggel sowie Erpressung erzielt. Ein Drittel der 560 mutmaßlichen Mafiosi in Deutschland lebt den Angaben zufolge in Baden-Württemberg. Beim Kampf gegen die Mafia arbeite man gut mit den italienischen Behörden zusammen.