Malsch Millionen-Schaden nach Feuer in Mehrfamilienhaus

Millionen-Schaden nach Feuer in Mehrfamilienhaus

Malsch / DPA

Ein Feuer hat ein Mehrfamilienhaus in Malsch (Landkreis Karlsruhe) unbewohnbar gemacht und einen Schaden von geschätzt 1,4 Millionen Euro verursacht. Der Brand war Angaben der Feuerwehr zufolge am Dienstagabend auf einer Terrasse im ersten Stock ausgebrochen und hatte von dort auf den Dachstuhl übergegriffen. Der Hausbesitzer bemerkte die Flammen und alarmierte die weiteren Bewohner, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Neun Bewohner wurden wegen des Verdachts auf Rauchvergiftungen behandelt. Sie und sechs weitere Bewohner mussten die Nacht bei Freunden oder Verwandten verbringen. Beim Versuch, den Brand zunächst selbst zu löschen, verletzte sich der Hausbesitzer leicht am Bein.

Das Gebäude sei vollständig ausgebrannt, es sei möglicherweise einsturzgefährdet, hieß es von der Polizei.

