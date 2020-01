Der Donnerstag wird im Südwesten sonnig und mild. Am Morgen und am Vormittag ist es zwar zunächst wolkig, im Tagesverlauf zeigt sich aber immer häufiger die Sonne, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 7 und 13 Grad. In der Nacht zum Freitag kühlt es demnach auf bis zu -3 Grad ab. Örtlich sei auch Glätte möglich.

Auch am Wochenende wird es in Baden-Württemberg wieder nass und kälter: Der Wetterdienst erwartet viele Wolken und Regen, in hohen Schwarzwald-Lagen auch Schnee oder Schneeregen. Bis Samstag soll es auf 1 Grad im Bergland und 8 Grad am Rhein abkühlen.

DWD-Vorhersage für Baden-Württemberg