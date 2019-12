Kurz vor Weihnachten wird es noch einmal ungewöhnlich mild in Baden-Württemberg. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist mit Höchstwerten zwischen 9 und 15 Grad zu rechnen. Bis mittags ist es zunächst bewölkt, nördlich der Donau und in Südbaden kann es zeitweise regnen. Im weiteren Verlauf des Tages bleibt es der Vorhersage zufolge jedoch trocken - südlich der Alb scheint die Sonne. Nur im Hochschwarzwald werden stürmischen Böen erwartet, so die Meteorologen. Die Nacht zum Donnerstag wird bewölkt und neblig, es kühlt bis auf ein Grad ab.

DWD BW