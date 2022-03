Ukraine im Kampfflugzeugen aus? Polen hatte angeboten, über die USA den Ukrainern mehrere Flugzeuge des Typs MiG 29 zur Verfügung zu stellen. Rüstet der Westen dieim Kampf gegen Russland mitaus? Polen hatte angeboten, über die USA den Ukrainern mehrere Flugzeuge des Typszur Verfügung zu stellen.

Die Ukraine hatte den Westen seit Beginn des Krieges wiederholt um die Lieferung von Kampfflugzeugen gebeten, um sich gegen russische Luftangriffe verteidigen zu können. „Wenn Sie uns nicht wenigstens Flugzeuge liefern, damit wir uns schützen können, dann wollen Sie auch, dass wir einen langsamen Tod sterben", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einem seiner emotionalen Appelle an die westliche Welt.

Die ukrainischen Luftwaffenpiloten sind ausschließlich an Kampfflugzeugen vom Typ MiG 29 und Suchoi-27 ausgebildet.

Polen ist zur sofortigen Lieferung seiner Kampfflugzeuge vom Typ MiG 29 an die USA bereit, die diese der Ukraine zur Verfügung stellen könnten. Polen sei bereit, die sowjetischen Kampfjets auf den US-Stützpunkt Ramstein zu liefern und den USA „kostenlos und unverzüglich“ zur Verfügung zu stellen, erklärte das polnische Außenministerium am Dienstagabend.

Die Reaktion der USA fiel sehr zurückhaltend aus. Eine Umsetzung dieser Flugzeug-Lieferung würde die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Eskalation des Konfliktes wachsen lassen. Die USA haben das Angebot Polens zur Lieferung von MiG 29 an den US-Stützpunkt in Ramstein als „nicht haltbar“ bezeichnet. „Wir werden uns weiterhin mit Polen und unseren anderen Nato-Verbündeten über dieses Thema und die damit verbundenen schwierigen logistischen Herausforderungen beraten, aber wir glauben nicht, dass der polnische Vorschlag haltbar ist“, erklärte Pentagon-Sprecher John Kirby am Dienstagabend (Ortszeit).

Wer hat noch Flugzeuge des Typs Mig 29?

Polen verfügt über 28 Flugzeuge des Typs. Davon stammen u.a. 22 MiG-29G/GT aus deutschem Bestand, die noch in den Jahren 1988 und 1989 an die damalige DDR ausgeliefert wurden und im Jahr 2003 für eine symbolische Summe von 1 Euro pro Flugzeug an Polen übergeben wurden. Laut dem Internationalen Institut für Strategische Studien (IISS) verfügen in der EU außer Polen noch die Slowakei und Bulgarien über MiG-29.

Welche Bewaffnung hat die MiG 29?

Das Kampfflugzeug mit der Bezeichnung MiG 29 wurde in der Sowjetunion entwickelt. Obwohl die MiG-29 bereits über 40 Jahre alt ist, wird das Modell nach wie vor gebaut. Die ersten Prototypen dieses Flugzeugtyps flogen 1977. Das Flugzeug befindet sich in einem ständigen Modernisierungs- und Diversifizierungsprozess. Eine Vielzahl verbesserter Modelle wurde seit dem Ende der 1970er-Jahre gebaut.

Je nach Bautyp unterscheidet sich auch die Bewaffnung der MiG 29. So kann sie beispielsweise mit einer 30 mm Maschinenkanone mit 150 Schuss Munition ausgestattet sein, kann Lenkflugkörper zur Bekämpfung von anderen Flugzeugen tragen, besitzt Startvorrichtungen für Luft-Boden-Raketen und kann Bomben abwerfen. Einige MiG 29-Typen können sogar mit Kernwaffen ausgestattet werden.

Wie hoch kann die MiG 29 fliegen?

Je nach Flugzeugtyp der MiG 29 gibt es bei der Flughöhe leicht unterschiedliche Angaben. Generell lässt sich aber sagen, dass dieses Kampfflugzeug eine sogenannte Dienstgipfelhöhe von etwa 18.000 Metern und eine maximale Reichweite ohne Zusatztanks von bis zu 2200 Kilometern hat.

Wie schnell ist die MiG 29?

Auch bei der Höchstgeschwindigkeit gibt es für die MiG 29 aufgrund der Vielzahl an Typen unterschieldiche Angaben. Der Untertyp MiG 29-M schafft es beispielsweise auf eine Höchstgeschwindigkeit von Mach 2,3. Das sind umgerechnet 2445 Kilometer pro Stunde.