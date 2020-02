Der Schlagerstar Michael Wendler und seine 28 Jahre jüngere Freundin Laura Müller sind wieder in Deutschland. Das berichtet Der Wendler selbst auf seinem Instagram-Account am Sonntagabend eingeleitet mit den Worten „Mein Schatz Laura und ich sind gut gelandet und im Hotel angekommen“:

Wegen mittlerweile sechsstelliger Schulden beim Finanzamt wurde gegen Wendler zuletzt eine Grenzvollstreckung ausgesprochen. Bei seiner Einreise nach Deutschland droht ihm daher die Pfändung. Erst Ende Januar hatte sich der Schlagerstar selbst zu dem Fall geäußert. Immerhin könnte ihm der Zoll Luxusartikel wie Uhren und Taschen abnehmen.

Darum ist Michael Wendler trotz angedrohter Pfändung in Deutschland

Doch was ist der Grund dafür, dass Laura Müller mit ihrem Baby Schatzi trotz angedrohter Pfändung ihre Wahlheimat Cape Coral in Florida, USA, verlassen und nach Deutschland kommen? Am Freitag, den 21.02.2020, ist es so weit: „Let’s Dance“ startet in die 13. Runde. Und Laura Müller ist Kandidatin in der aktuellen Staffel der RTL-Tanzshow.

