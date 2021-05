Das Unglück ereignete sich am Montagabend (22.00 Uhr Ortszeit) auf derim Süden der mexikanischen Hauptstadt in der Nähe der. Lokale Fernsehsender, aber auch Nutzer des Kurznachrichtendienstes Twitter zeigten Dutzende Feuerwehrleute und Rettungshelfer am Unglücksort. Sie versuchten, Menschen aus Schutt, Kabeln und verbogenem Stahl zu befreien.

34 Verletzte seien in Krankenhäuser gebracht worden, sagte Bürgermeisterin Claudia Sheinbaum am Unfallort vor Journalisten. Ein Teil der Brücke hatte Sheinbaum zufolge nach ersten Erkenntnissen nachgegeben. Bürgermeisterin Sheinbaum schrieb auf Twitter, sie sei unterwegs zum Ort des Vorfalls am Bahnhof Olivos am südöstlichen Rand der Metropole. Am Unglücksort versammelten sich auch viele Passanten.