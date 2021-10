Am Donnerstag konnten einige Menschen ein ungewöhnliches Schauspiel am Abendhimmel sehen. Denn über Baden-Württemberg und Süddeutschland flog ein heller, schneller Feuerball hinweg. Auf Twitter wurde gleich reagiert:

Meteorit, Sternschnuppe, Schrott: Was ist am Donnerstag über BW geflogen?

„Zunächst dachte ich an einen Feuerwerkskörper, derart hell und groß. Die Flugbahn war allerdings so gerade, dass es dann klar wurde. Habe nur auf einen Knall gewartet“, schreibt ein Nutzer auf Twitter. Dem SWR sagte Andreas Eberle von der Sternwarte Stuttgart: Es könnte sich um einen Gesteinsbrocken gehandelt haben, der in die Erdatmosphäre eingetreten ist, oder um ein Stück Weltraumschrott.