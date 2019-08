Wer keine Karte mehr für das Metallica-Konzert im Olympiastadion ergattern konnte, der hat durchaus die Möglichkeit, das Konzert gratis zu hören.

70.000 Fans werden im Olympiastadion in München erwartet. Der Auftritt von Metallica ist der vorletzte ihrer „WorldWiredTour“ durch Europa. Nach einem weiteren Konzert in Mannheim geht es für James Hetfield und Metallica zurück in die USA.

Einlass und Vorbands ins Olympiastadtion

Einlass im Olympiastadion ist bereits am Nachmittag um 16 Uhr, ab 17.45 Uhr spielen die Vorbands Ghost und Bokassa auf der Bühne, bevor es um 20.15 Uhr mit Metallica laut und deftig wird.

Anfahrt ins Stadion

Ganz stressfrei kommt ihr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ins Olympiastadion. Mittags fährt die U3 fahrplanmäßig im Fünf-Minuten-Takt. Es geht aber auch mit der U1 zum Bahnhof Gern und von dort ein paar Minuten zu Fuß.

Achtung! In der Nacht auf Samstag, also zwischen 22.30 Uhr und 4.30 Uhr, besteht aufgrund von Bauarbeiten eine Stammstreckensperrung bei der S-Bahn München. Die Bahn hat einen Schienenersatzverkehr eingerichtet – weitere Infos unter www.mvv-muenchen.de.

„Geheim“tipp: Metallica zum Nulltarif

Der Olympiaberg ist bei Konzerten im Olympiastadion ein (nicht mehr ganz so geheimer) Tipp. Wenn im Olympiastadion Konzerte stattfinden, braucht man sich nicht unbedingt ein Ticket kaufen – denn die Musik ist im angrenzenden Olympiapark zu hören. Den besten Platz hat man vom gegenüberliegenden Olympiaberg aus.

