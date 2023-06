Der Vorfall ereignete sich in einem Park in der ostfranzösischen Stadt Annecy, bei dem ein Angreifer mehrere Kleinkinder mit einem Messer verletzte. Laut Informationen der Polizei befinden sich zwei der Kinder sowie ein Erwachsener in Lebensgefahr. Zusätzlich wurden zwei weitere etwa dreijährige Kinder leicht verletzt. Der vermeintliche Täter wurde festgenommen. Élisabeth Borne, die Premierministerin Frankreichs, beabsichtigte, nach dem Angriff zum Tatort zu fahren.

Antoine Armand (M), Abgeordneter für die Region Savoie in den französischen Alpen, spricht bei einer Pressekonferenz am Rande einer Nationalversammlung, nachdem ein Angreifer in einem Park in der ostfranzösischen Stadt Annecy mehrere Kleinkinder mit einem Messer verletzt hat.

© Foto: Lewis Joly/dpa

Messer-Angriff in Frankreich: Drei Menschen schwer verletzt

Die genauen Details des Vorfalls waren zunächst unklar. Laut dem Sender BFMTV befanden sich zum Zeitpunkt der Tat mehrere Gruppen von Kindern in dem Park in der Nähe des berühmten Sees von Annecy. Gegen 9.45 Uhr sein ein Mann mit einem Messer auf eine Gruppe Kinder in dem Park nahe dem Lac d'Annecy losgegangen, wie die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag aus Sicherheitskreisen erfuhr. Laut den Informationen waren die Kinder etwa drei Jahre alt. Mindestens drei der Opfer befanden sich in einem kritischen Zustand. Polizeikreisen zufolge gab der Angreifer an, ein Asylbewerber aus Syrien zu sein. Derzeit wird seine Identität überprüft, da er polizeilich nicht bekannt ist. Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin lobte auf Twitter die schnelle Reaktion der Sicherheitskräfte.

Die Nationalversammlung unterbrach ihre Plenardebatte am Vormittag, um eine Schweigeminute abzuhalten. Parlamentspräsidentin Yaël Braun-Pivet sagte: „Wir hoffen, dass die Folgen dieses sehr schweren Angriffes keine Konsequenzen seien werden, die die Nation in Trauer führen.“

Macron: „Die Nation steht unter Schock“

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron sich bestürzt gezeigt. „Die Nation steht unter Schock“, schrieb er am Donnerstag auf Twitter. Der Angriff sei „absolut feige“ gewesen.

