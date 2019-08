Ein 29 Jahre alter Mann soll seine Eltern in deren Schlafzimmer mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben. Die Staatsanwaltschaft Tübingen ermittelt nach eigenen Angaben vom Freitag wegen versuchten Mordes. Auslöser des Angriffs in der Wohnung der Eltern in Rottenburg sei wohl ein Konflikt in der Familie gewesen. Der Sohn sei am frühen Freitagmorgen in das Schlafzimmer der 57-jährigen Mutter und des 67 Jahre alten Vaters gestürmt und habe die beiden attackiert. Der Rettungsdienst brachte die Eltern in ein Krankenhaus.

Der 29-jährige Deutsche wurde den Angaben zufolge wenig später festgenommen und kam in Untersuchungshaft. Auf Anweisung des Amtsgerichts Tübingen wurde er in ein Justizvollzugskrankenhaus gebracht. Das sei üblich, wenn ein Verdacht auf psychische Probleme bestehe, sagte ein Polizeisprecher.

