Beim Brand eines Wohnhauses in Pfullendorf (Kreis Sigmaringen) ist ein Mensch gestorben. Feuerwehrleute konnten ihn nur noch tot bergen. Die Identität des Opfers und die Brandursache waren zunächst unklar. Polizeiangaben zufolge hatte sich das Feuer am Mittwochnachmittag auf mehrere Stockwerke ausgebreitet. Die Feuerwehr war mehrere Stunden im Einsatz. Zuvor hatte ein 82 Jahre alter Hausbewohner bei eigenen Löschversuchen eine Rauchvergiftung erlitten und war in ein Krankenhaus gekommen.

