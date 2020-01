Beim Brand eines Bauernhauses ist im Schwarzwald ein Mensch ums Leben gekommen. Im Wohnbereich des ausgebrannten Gebäudes in Bonndorf (Kreis Waldshut) sei eine Leiche entdeckt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Bei dem Toten handle es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen 69 Jahre alten Bewohner, der seit dem Ausbruch des Brandes am Donnerstagabend vermisst werde. Die Leiche müsse zwar noch zweifelsfrei identifiziert werden - weitere Menschen hätten sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches nach vorläufigen Erkenntnissen aber nicht im Haus befunden. Das Gebäude sei vollständig zerstört worden, der Sachschaden liege zwischen 300 000 und 400 000 Euro. Die Brandursache stand zunächst nicht fest.

Polizeimeldung