Die Organisation „Memorial“ ist in Russland verboten worden. Die Nichtregierungsorganisation ist schon lange ein Dorn im Auge des Kreml und des russischen Diktators Wladimir Putin. Warum aber? In diesem Artikel sollen folgende Fragen beantwortet werden:

Was ist Memorial?

Warum wurde Memorial verboten?

Welche Rolle spielte Memorial in der Aufarbeitung der sowjetischen Geschichte?

Was ist Memorial in Russland?

Memorial ist eine russische Nichtregierungs- und Menschenrechtsorganisation. Die noch zu Sowjetzeiten Ende der 80er Jahre von Dissidenten um den Friedensnobelpreisträger Andrej Sacharow gegründete Organisation Memorial setzte sich für die historische Aufarbeitung des Stalin-Regimes sowie für die Wahrung der Bürgerrechte im heutigen Russland ein. Zentraler Bestandteil der Arbeit von Memorial war die Dokumentation der stalinistischen Verbrechen in einem umfassenden Archiv.

Josef Stalin war von 1927 bis zum seinem Tod 1953 Alleinherrscher der Sowjetunion. Diese Zeit war von Gewalt und Repression geprägt, Stalin hat sein eigenes Volk terrorisiert und unterdrückt. Millionen Menschen sind durch seine Herrschaft getötet worden. In der Ukraine hat seine Herrschaft eine Hungersnot verursacht. Historiker streiten sich bis heute darüber, ob Stalin die Hungersnot in der Ukraine wissentlich und absichtlich herbeigeführt hat und somit einen Völkermord an den Ukrainern begangen hat.

Die Nichtregierungsorganisation Memorial war Ende Dezember ungeachtet internationaler Proteste gerichtlich verboten worden. Am 28. Februar wurde das Verbot bestätigt. Auch die Schließung des Menschenrechtszentrums Memorial wurde angeordnet.

Warum hat Putin Memorial verbieten lassen?

Dem russischen Präsidenten Wladimir Putin war die Arbeit von Memorial seit langem ein Dorn im Auge. Im offiziellen Geschichtsbild des Kreml wird Stalin fast ausschließlich als Kriegsheld und Bezwinger des Nationalsozialismus gewürdigt. In der Tat hat die Sowjetunion unter Stalin maßgeblich dazu geführt, dass das Nazi-Regime und der Holocaust beendet wurden. Nach dem Krieg hat Stalin mit den Westmächten verhandelt und erreicht, dass die Sowjetunion sich ausbreitet – viele osteuropäische Staaten wurden mehr oder weniger Teil der UdSSR. Putin strebt nach einem russischen Großreich so, wie es Stalin erschaffen hat. Das Bild von Stalin als Massenmörder und Gewaltherrscher versuchen Putin und die russische Öffentlichkeit seit Jahrzehnten zu verdrängen. Eine Umfrage aus 2013, die die russische Bevölkerung nach ihren Gefühlen gegenüber Stalin befragt hat, ergab dass 31 Prozent der Bürgerinnen und Bürger in Russland Hochachtung und Verehrung für Stalin empfindet. 37 hatten demnach gar keine Meinung zu ihm, lediglich vier Prozent haben von Hass oder Verachtung gesprochen.

Memorial in Russland: Ziele und Arbeit der Organisation