USA Melania Trump – die ewig Unverstandene

Peter De Thier

Klatschkolumnisten in den USA spekulieren ständig über die Ehe der Trumps. Sie denken laut über Melanias Garderobe nach, oder darüber, inwieweit ihre Kampagne gegen „Cyberbullying“, also das Mobben in sozialen Medien, ernst gemeint ist. Sicher erscheint nur eines: In der Rolle der geheimnisumwobenen First Lady, deren Verhalten oft so unberechenbar ist wie das ihres Mannes, fühlt sich das frühere Fotomodell wohl.

Schon während ihrer ersten Tage als Gattin des US-Präsidenten machte die gebürtige Slowenin klar, welches ihre offizielle Mission sein würde. So wie sich Michelle Obama für Fitness und gesündere Ernährung von Kindern engagierte und Laura Bush bei Jugendlichen das Lesen fördern wollte, wollte Melania dem Drangsalieren von Jugendlichen, vor allem im Internet, ein Ende setzen. „Seid nett zueinander“, so lautet der simple Slogan ihrer „Be Best“ Bewegung.

Damit hat die First Lady ein Glaubwürdigkeitsproblem: „Wem will Melania weismachen, dass sie wirklich daran glaubt, wenn der größte und lauteste Rüpel im Lande ausgerechnet ihr eigener Mann ist?“, fragt die Strategin Anna Navarro, eine scharfe Kritikerin der Trumps. Spott erntete die First Lady, als sie eine Schulklasse ins Weiße Haus einlud, um einen Film über einen Jungen mit körperlichen Missbildungen zu sehen, der deshalb schikaniert wird. „Ihr solltet dadurch alle lernen, lieb zueinander zu sein und Euch gegenseitig mit Respekt zu behandeln“, sagte Melania. Wenige Tage zuvor hatte ihr Mann auf Twitter seine ehemalige Liebhaberin Stormy Daniels als „Pferdegesicht“ verspottet.

Ebenso verlogen wie ihre Medienkampagne sowie ihre Behauptung, selbst „die meist gemobbte Person Amerikas zu sein“, finden Kritiker oft Melanias Kleiderwahl. Eine Jacke mit der Aufschrift „Ist mir in Wirklichkeit egal, Euch nicht auch?“ trug die First Lady ausgerechnet auf dem Weg zum Besuch von Kindern illegaler Einwanderer, die an der Grenze von ihren Familien getrennt worden waren. „Das war nur eine Jacke, nichts weiteres“, sagte Melanias Sprecherin Stephanie Grisham dazu. Doch die Taktlosigkeiten dauerten an: Auf ihrer Afrikareise trug Melania einen Tropenhelm, der an die Kolonialzeit erinnerte, und zum Besuch bei Opfern des Hurrikans in Puerto Rico kam sie im teuren Hosenanzug und hohen Absätzen.

Unklar ist, wie es um die Ehe des 72-jährigen Präsidenten und seiner 24 Jahre jüngeren Frau bestellt ist. Manchmal halten sie Händchen, dann wieder distanziert sich die First Lady demonstrativ von ihrem Mann. „Alles nur Show, die Ehe geht an dem Tag in die Brüche, wo er nicht mehr Präsident ist“, spekulieren Online-Medien jedes Mal, wenn Melania allein nach Mar a Lago fliegt.

In der Gunst abgestürzt

Ob es ihr mangelndes Fingerspitzengefühl, der kalte Blick, das oft unerklärliche Verhalten oder Sippenhaftung mit dem Trump-Clan ist: In der Gunst der Amerikaner ist Melania abgestürzt. Laut einer Umfrage des Senders CNN vom Dezember mögen nur 43 Prozent der Bürger ihre First Lady, womit sie die unbeliebteste in der Geschichte wäre. Umfragen und Popularität seien ihr egal, meint sie. Alle Missverständnisse lägen allein daran, „dass ich unverstanden bin“.