Stuttgart Mehrere Verletzte bei Unfall mit Linienbus

Stuttgart / DPA

Bei einem Unfall mit einem Linienbus sind in Stuttgart mehrere Menschen verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag sagte, wurden im Bus nach ersten Erkenntnissen zwölf Menschen und der Busfahrer verletzt. Zur Schwere und Art der Verletzungen konnte er zunächst keine Angaben machen. Zumeist dürften sie demnach aber eher leicht sein. Der Unfall ereignete sich am Morgen in der Innenstadt in der Nähe des Hauptbahnhofs. Dem Sprecher zufolge waren der Bus und ein Auto beteiligt. Auch der Fahrer des Autos verletzte sich demnach.

Die Betroffenen seien bereits zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht worden, sagte der Sprecher. Ursache könne möglicherweise eine genommene Vorfahrt an einer Ampel gewesen sein. Geklärt werden müsse nun, ob einer der beiden Beteiligten bei Rot gefahren sei. Der Bus war dem Sprecher zufolge mit 50 bis 60 Menschen voll besetzt.

Auf Bildern vom Unfallort war zu sehen, dass der Bus seitlich in das Auto geprallt war. Der Bereich wurde im Laufe des Vormittags wieder für den Verkehr freigegeben.