Plankstadt Mehrere Verletzte bei Streit auf Gymnasiastenparty

Plankstadt / DPA

Eine Party von Gymnasiasten in den Räumen eines Kleintierzuchtvereins in Plankstadt (Rhein-Neckar-Kreis) ist am frühen Sonntagmorgen ausgeartet. Nach Auskunft der Polizei wurden mehrere Gäste von Türstehern verletzt. Als die Polizei mit sechs Streifenwagenbesatzungen eintraf, waren die Türsteher bereits gegangen. Über den Ablauf lagen nur vage Informationen vor. Vier Verletzte wurden von einem Notarzt versorgt. Ein Verletzter wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die Ermittlungen insbesondere zur Identität der Türsteher sowie zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an.