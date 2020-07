Bei einer Auseinandersetzung in Neuenbürg (Kreis Enzkreis) haben mehrere Menschen Verletzungen erlitten. Bei dem Streit am Montagabend sei ein Messer eingesetzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag, ohne Details zu nennen. Es habe eine Verhaftung wegen eines versuchten Tötungsdelikts gegeben. Weitere Einzelheiten gab die Polizei zunächst nicht bekannt.