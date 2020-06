Mehrere Jugendliche haben in Kirchheim unter Teck Polizisten beleidigt und angegriffen. Eine Polizistin sei leicht verletzt worden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach wurden die Beamten von einem betrunkenen 25-Jährigen am Mittwoch im Kreis Esslingen angehalten, der mit 15 weiteren Personen unterwegs war. Aus dieser Gruppe beleidigte sie 18-Jähriger. Als sie die jungen Erwachsenen kontrollieren wollten, störte der 25-Jährige ihre Arbeit und kam einem ausgesprochenen Platzverweis nicht nach. Als er versuchte, die Beamten anzugreifen, brachten ihn die Polizisten auf den Boden.

25-Jähriger verbringt Nacht in Zelle

Im Anschluss daran versuchten mehrere Jugendliche den am Boden liegenden zu befreien und gingen die Beamten an. Der 25-Jährige verbrachte die Nacht in einer Zelle, weitere Gruppenmitglieder wurden vorläufig festgenommen und wieder freigelassen.

Mann attackiert Fußgänger mit Regenschirm

Ursprünglich waren die Beamten zu einem anderen Einsatz gerufen worden als sie auf die Gruppe trafen. Gegen 22.00 Uhr wurde ein 59-jähriger Fußgänger in der Alleenstraße von einem bislang unbekannten Mann, welcher zuvor mehrere Mülleimer und Blumentöpfe umwarf, mit einem Regenschirme angegriffen und leicht im Gesicht verletzt. Der Unbekannte flüchtete vor dem Eintreffen der Polizei. Ob es sich dabei um den alkoholisierten 25-Jährigen handelt, wird derzeit ermittelt.