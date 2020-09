Bei dem Brand eines Mais-Silos in Helmstadt-Bargen (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Das Feuer war am Dienstagmittag aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen, wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mitteilte. In dem Silo waren etwa 50 Tonnen Mais gelagert. Die Brandursache und ob jemand durch das Feuer verletzt wurde, war zunächst unklar.