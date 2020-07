Bei einem Dachstuhlbrand eines Wohnhauses im Deggenhausertal (Bodenseekreis) ist ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge waren am frühen Donnerstagabend durchgeführte Schweißarbeiten an der Terrasse des Hauses die Ursache für den Stunden später ausbrechenden Brand. Nachdem der Eigentümer zunächst Rauch bemerkte, versuchte er diesen eigenständig zu bekämpfen. Doch schon kurz darauf entwickelte sich ein offenes Feuer, das schließlich auf den Dachstuhl übergriff, wie es hieß. Alle Bewohner verließen frühzeitig das Gebäude.