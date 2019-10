Ein sturzbetrunkener Mann mit mehr als fünf Promille Alkohol im Blut soll in Pforzheim mehrere Polizeibeamte angegriffen haben. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, hatte die Ehefrau des 43-Jährigen die Beamten zuvor wegen eines Streits um Hilfe gebeten. Als zwei Streifenbeamte zur Wohnung des Paars kamen, habe der Mann die Polizisten mit einer Pfanne angegriffen und sie bespuckt. Erst als zwei weitere Polizisten am Samstag die Kollegen unterstützten, konnte er festgenommen werden. Nun soll der Mann unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt werden.

