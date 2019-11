Total betrunken mit mehr als drei Promille hat sich ein Mann ans Steuer gesetzt und ist Auto gefahren. Die Polizei stoppte den Fahrer. Der 68-Jährige war offensichtlich unbelehrbar - er war in Neubrandenburg innerhalb von vier Tagen insgesamt dreimal betrunken Auto gefahren. Wie ein Polizeisprecher am Montag erklärte, hatte er das ohne Führerschein und trotz Belehrung gemacht.

Mit mehr als 3 Promille Auto gefahren

Nach Hinweisen aus dem Nachbarort Burg Stargard war der Mann am Samstag im Stadtgebiet Neubrandenburg angehalten worden. Bei der Kontrolle ergab der Atemalkoholtest 3,01 Promille. Der Rentner musste sich abholen lassen.

Zwei weitere Alkohol-Fahrten in kurzer Zeit

Der Führerschein war dem Senior bereits am Donnerstag entzogen worden, als er mit knapp 1,8 Promille am Steuer seines Wagen gestoppt worden war. Doch schon am Mittwoch zuvor war er betrunken im Straßenverkehr unterwegs und Zeugen hatten die Polizei nach Burg Stargard gerufen, als der schwankende Mann (mit 1,7 Promille) sich in sein Auto setzte und losfahren wollte. Damals hatten die Zeugen noch den Autoschlüssel abziehen und die Beamten rufen können, die den Mann in eine Klinik mitnahmen.

Inwieweit dem Mann die Autoschlüssel dauerhaft entzogen werden, müssten Staatsanwaltschaft und Richter entscheiden.